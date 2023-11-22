حنان مطاوع تنصح الفتيات بعد «صوت وصورة»: «اتعلمي من رضوى ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده»

وجهت الفنانة حنان مطاوع، نصيحة إلى الفتيات، من واقع أحداث مسلسل «صوت وصورة» بالتزامن مع انتهاء عرضه، قائلة: «ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده».

وقالت حنان مطاوع، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «خلصت حدوتة رضوى.. خلصت بمشاكلها وحلوها ومرها وأيامها الصعبة خلصت، وعرفتنا إن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي لا تصدق اللي بتسمعه ولا حتى اللي بتشوفه».

وتابعت: «لولا محنتها كانت فضلت مكملة مع راجل سلبي، وتديله من عمرها أكتر ومكانتش اكتشفت نفسها ولا قابلت الأحسن، لازم تتعلمي من رضوى أنك ما تسمحيش لحد يتخطى حدوده ولا تتجاهلي اللي بيتقال ولا تثقي في حد ثقة مفرطة، وما تقبليش بالموجود عشان تراضي حد، اقبلي اللي تستحقيه وبس».

وشارك في مسلسل «صوت وصورة» عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، من إخراج محمود عبد التواب.