حنان مطاوع تنشر مشهدا من «صوت وصورة».. والجمهور: مبدعة

شاركت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من مشهد جمعها بابنتها خلال أحداث مسلسل صوت وصورة.

ونشرت حنان مطاوع صورة من المشهد وعلقت عليها بكلام المشهد قائلة: «وصيتي ليكي يا دنيا اوعي حد يجبرك تتجوزي عشان القطر ما يفوتكيش، قوليلهم يغور القطر هاخدها مشي أواني لسه ما جاش، اختاري اللي يصونك ويسندك لما تقعي اللي يصدقك لو الدنيا كلها كذبتك ما ترضيش بالموجود وخلاص».

وتفاعل الجمهور مع منشور حنان مطاوع، وانهالت عليها الإشادات، مؤكدين براعة تمثيلها وأدائها، ووصفوها بالبارعة.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

وشارك في مسلسل «صوت وصورة» عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع، ووليد فواز، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، ومراد مكرم، ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.