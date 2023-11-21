ابنة حنان مطاوع في مسلسل «صوت وصورة»: «بيسألوني في المدرسة مين قتل الدكتور»

منذ بدء عرض مسلسل «صوت وصورة» على «dmc» استحوذ على اهتمام الجمهور يتابعون حلقاته واحدة تلو الأخرى، مشيدين بالأداء المبهر لصناع العمل وتقمص كل منهم الشخصية التي يؤديها، خاصة الفنانة حنان مطاوع التي تؤدي دور«رضوى»، المتهمة بقتل طبيب تحرش بها.

من بين الأدوار التي لفتت الأنظار أيضًا هي الطفلة «دنيا» التي تؤدي دور ابنة حنان مطاوع، لافينيا نادر، إذ استطاعت خلال المشاهد التي تظهر بها الاستحواذ على محبة الجمهور بأدائها الاستثنائي وقدرتها على توصيل مشاهد الحب وترجمة مشاعر الخوف على والدتها.

ابنة حنان مطاوع: مبسوطة إني بشتغل معاها

الطفلة لافينيا نادر، كشفت لـ«الوطن» تفاصيل دورها في مسلسل «صوت وصورة» مع الفنانة حنان مطاوع، موضحة: «مثلت 4 مسلسلات في رمضان منهم مسلسل سره الباتع وكنت بمثل دور النجمة حنان مطاوع وتقابلنا في الكواليس وعرفت أني بمثل دورها وهي صغيرة وحبتني جدا ورشحتني لمخرج مسلسل صوت وصورة الأستاذ محمود عبد التواب «توبة» وقال لي إنه اتفرج على كل أعمالي السابقة وإني شاطرة أوي وأعجب بيا علشان كده وافق على ترشيح أستاذة حنان مطاوع ليا في المسلسل».

حنان مطاوع.. اسم على مسمى

«أستاذة حنان فعلا اسم على مسمى هي فعلا كلها حنان وحب وطيبة وتواضع ولو قعدت أشكر فيها أو أتكلم عن مواصفاتها مش هيكفي سنة بحالها»، هكذا تحدثت لافينيا نادر عن تفاصيل علاقتها بالفنانة حنان مطاوع التي تقوم بدور ابنتها خلال العمل، مضيفةً: «معرفتش إن هي اللي رشحتني إلا من المخرج في البروفة».

ونشأت علاقة طيبة قائمة على التناغم والمحبة بين الطفلة والفنانة حنان مطاوع خلال الكواليس، والتي قالت عنها: «كانت عبارة عن معاملة أم مع بنتها في كل حاجة من خوف عليا من الشقاوة ومن ضحك وتهريج معايا وتوصي عليا كل الكرو ينفذوا طلباتي وأثناء بروفة المشهد ممكن تقترح تعديل أو إضافة نعملها سوا».

الجمهور يحاول معرفة مرتكب الجريمة من بطلة العمل

«مين اللي قتل دكتور عصام الصياد؟» يشغل هذا السؤال جمهور العمل الدرامي منذ اللحظة الأولى لعرضه على الشاشة، والذي لا يخلو من يوم الطفلة «لافينيا»، قائلةً: «يوميا بتسأل السؤال ده من كل الناس في المدرسة من المدرسين وأصحابي ومن الماميز حتى في جروب الماميز بيسألوا مامي وكل المتابعين بتوعي على الفيس و الإنستجرام».

إشادات من الجمهور

وعن ردود الأفعال على دورها في المسلسل قالت الطفلة ابنة الـ10 أعوام: «في المدرسة مبسوطين بيا أوى وكل يوم يقولوا لي انتِ عملتي المشهد الفولاني تحفة إحنا عيطنا بسببك برافو عليكي».