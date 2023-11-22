إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في دار السلام بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج، عن تنفيذ عدد من حملات الإزالة الفورية للمخالفات عند ظهورها والتصدي لها.

تنفيذ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وقال محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، إنه تم تنفيذ 6 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية.

وأضاف «السيد»، أن الحملة جاءت بإشراف محمد فقير نائب رئيس المركز وعماد إبراهيم رئيس القرية، وتضمنت إزالة فورية لحالات تعدي على أملاك الدولة وحالة بناء دون ترخيص في نجع هاشم عسيري بأولاد يحيى بحري.

لا تهاون في أي مخالفات تمس أملاك الدولة

وأشار «السيد»، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وعدم التهاون في أي مخالفات وضرورة التصدي السريع لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما زالت المتابعة والعمل.

جاء ذلك استمرارًا لحملات الإزالة الفورية في دار السلام، التي جاءت وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.