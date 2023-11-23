رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

النادى الثقافي بإدارة شباب «بيلا» يُنظم ورشة عمل لتعلم «كتابة الشعر»

كتب:

مصطفى عنز - خير الله فؤاد
04:05 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
الورش التدريبية

الورش التدريبية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل لتعليم كتابة الشعر، وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعريف الشباب بكيفية كتابة الشعر

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة الشعر، وأنواع الشعر، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أنّ الورشة تُعد ضمن فاعليات النادي الثقافي عن شهر نوفمبر.

ورشة عمل لتعلم «كتابة الشعر»

اختتمت الورشة التي أدارها الشاعر عادل عبد المنعم، بعرض نماذج من المواهب الأدبية للشباب شعر غنائي، وإنشاد ديني، بحضور حسن عباس، منسق نادى الأدب، التي نظمت بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة تنفيذ همت مصطفى، مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.

اقرأ المزيد:

«أزهرية كفر الشيخ» تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية لـ«تنس الطاولة»

تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تسليم أكشاك للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بقرى ونجوع كفر الشيخ
بقلم مصطفى عنز - خير الله فؤاد