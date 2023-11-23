النادى الثقافي بإدارة شباب «بيلا» يُنظم ورشة عمل لتعلم «كتابة الشعر»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل لتعليم كتابة الشعر، وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تعريف الشباب بكيفية كتابة الشعر

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة الشعر، وأنواع الشعر، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم، مشيرًا إلى أنّ الورشة تُعد ضمن فاعليات النادي الثقافي عن شهر نوفمبر.

ورشة عمل لتعلم «كتابة الشعر»

اختتمت الورشة التي أدارها الشاعر عادل عبد المنعم، بعرض نماذج من المواهب الأدبية للشباب شعر غنائي، وإنشاد ديني، بحضور حسن عباس، منسق نادى الأدب، التي نظمت بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة تنفيذ همت مصطفى، مسؤول النادي الثقافي بالمديرية.