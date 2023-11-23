مراكز الشباب في كفر الشيخ تحتفل بأعياد الطفولة وتقدم هدايا للمشاركين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ احتفالات أعياد الطفولة، في عدد من مراكز الشباب، وشارك الأطفال في الألعاب الترفيهية، والفنية، علاوة على توزيع هدايا عليهم برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة في مراكز الشباب، من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيرًا إلى أنّ مصر سنّت قوانين تحمي الطفل من العنف، وتضمن له كل حقوقه، بداية من النشأة المستقرّة أسريا ومجتمعيا، إلى العيش في أمنٍ وأمان واطمئنان.

احتفالات أعياد الطفولة في كفر الشيخ

يذكر أن احتفالات أعياد الطفولة تقام بمراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، ومتابعة تنفيذ فرق عمل الإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز الشباب.