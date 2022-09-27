«التعليم» تنظم معرض المجال الصناعي لتحفيز الطلاب على مهارات الابتكار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معرض المجال الصناعي بديوان عام الوزارة، لتحفيز المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع، والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعماد منصور رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، وحسن عبد التواب مستشار المجال الصناعي، والطلاب والمعلمين المشاركين.

إثراء العملية التعليمية

وأشاد اللواء أحمد عبد الفتاح بالمنتجات، وناقش الطلاب فى الأدوات والخامات المستخدمة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للأنشطة الطلابية المختلفة، حيث تثرى العملية التعليمية.

كما أشاد عماد منصور بالمعرض، مثنيًا على منتجات الطلاب ومساهمة المعلمين في تنفيذ هذه المنتجات اليدوية المتميزة ومشاركة المحافظات المختلفة مما جعله معرضًا متميزًا، وقدم كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين، وإلى مسؤولي المجال الصناعي متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح في المعارض القادمة.

مشاركة 16 محافظة

وأوضح الدكتور حسن عبد التواب مستشار المجال الصناعي، أن المعرض يهدف إلى عرض أحدث ابتكارات الطلاب لمنتجاتهم في هذا المجال، وتشجيعهم على بث روح التعاون للعمل الجماعي في إنتاج المشغولات، ورفع الروح المعنوية للمعلمين، وتبادل الخبرات بين المحافظات المشتركة، وعددها 16 محافظة، هي القاهرة، والإسكندرية، وسوهاج، والمنوفية، وأسيوط، والإسماعيلية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، والأقصر، وشمال سيناء، والسويس، وبني سويف، والجيزة، والغربية، وكفر الشيخ.

وفى نهاية المعرض، تم تكريم المحافظات الفائزة حيث فازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، ومحافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، ومحافظة الإسماعيلية بالمركز الثالث.