«الحرية المصري» يلتقي كبار عائلات قرية بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب «الحرية المصري» بمحافظة كفر الشيخ لقاء توعويا مع كبار عائلات قرية المشاة الكبري مركز قلين، لشرح تداعيات المرحلة الحالية ولدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تماشيا مع الحملة الرئيسيه للحزب تحت عنوان «المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار».

وقال عبد الخالق غنيم أمين المحافظة، إن اللقاء تناول شرح ما تمر به البلاد من تحديات إقليمية تحتم علينا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات، وظهور المصريين أمام العالم صفا واحد خلف قيادتهم.

حملة المسيرة والمسار

أضاف أن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استكمالا لمسيرة النهضة التي شهدتها مصر، وللحفاظ على هوية الوطن والمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور أمناء المراكز والأقسام وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان النوعية وجرى استعراض خطة كل أمانة على حدة بشأن عقد ندوات ومؤتمرات وفعاليات لدعم ترشح الرئيس في الانتخابات.