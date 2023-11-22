رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الحرية المصري» يلتقي كبار عائلات قرية بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كتب:

محمد أباظة
10:35 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
لقاء حزب الحرية المصري في كفر الشيخ

لقاء حزب الحرية المصري في كفر الشيخ

عقدت أمانة حزب «الحرية المصري» بمحافظة كفر الشيخ لقاء توعويا مع كبار عائلات قرية المشاة الكبري مركز قلين، لشرح تداعيات المرحلة الحالية ولدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تماشيا مع الحملة الرئيسيه للحزب تحت عنوان «المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار».

وقال عبد الخالق غنيم أمين المحافظة، إن اللقاء تناول شرح ما تمر به البلاد من تحديات إقليمية تحتم علينا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات، وظهور المصريين أمام العالم صفا واحد خلف قيادتهم.

حملة المسيرة والمسار

أضاف أن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استكمالا لمسيرة النهضة التي شهدتها مصر، وللحفاظ على هوية الوطن والمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور أمناء المراكز والأقسام وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان النوعية وجرى استعراض خطة كل أمانة على حدة بشأن عقد ندوات ومؤتمرات وفعاليات لدعم ترشح الرئيس في الانتخابات.

اقرأ المزيد:

«الحرية المصري»: الهدنة على غزة تعطي مساحة للتفاوض بشأن القضية الفلسطينية

«الحرية المصري» يدين تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية.. ويؤكد رفض تهجيير الفلسطينيين

«الحرية المصري»: كلمة رئيس الوزراء أمام النواب حذرت من المساس بالأمن القومي

«الحرية المصري»: نثق بالرئيس السيسي وحكمته في الحفاظ على الأمن القومي

«الحرية المصري»: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رسالة طمأنة للمواطنين
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.