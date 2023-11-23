الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، استعدادًا لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، أنّه تضمن الأوراق المطلوب كالتالي:

- 5 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4 * 6 مطبوع عليها اسم الطالب.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيكية إلى المدرسة التابع لها الطالب، ثم يقوم بملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023- 2024.

رسوم سداد دخول امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنّ رسوم التقدم للامتحانات هي سداد الطالب 158 جنيهًا منها 148 جنيهًا رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم امتحانات إضافي، تسدد عند تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول ويسددها الطالب مرة واحدة.