إعدام 770 كيلو سكر مختلط بالملح في حملة تموينية بسوهاج

شنت إدارة تموين مركز دار السلام بمحافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار والالتزام بأسعار مبادرة مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الغذائية، ولمتابعة جودة المنتجات والسلع، وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

ضبط 770 كيلو سكر مخلوط ملح بسوهاج

وأسفرت الحملة عن ضبط 770 كليو سكر مخلوط بالملح، و214 كرتونة خل منتهى الصلاحية داخل إحدى الأسواق التجارية، بالمركز وتم إعدامهم بالكامل، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستيفاء الفحص المعملي، كما تم تحرير محاضر للمخالفين.

المشرفين على الحملات التموينية

وقد أشرف على الحملة أبوالسعود حافظ نائب رئيس مركز دار السلام، وعاطف السيد أبوبكر مدير إدارة تموين دار السلام، ومدحت عبدالمبدي رئيس الرقابة بدار السلام، وصابر حسن مدير حماية المستهلك بإدارة التموين بدار السلام.

وقال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة بالتعاون مع مديرية تموين دار السلام تشن حملات شبه يومية لمتابعة الأسواق، ولا تتوان عن معاقبة المقصرين.