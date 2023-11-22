تحرير 25 محضرا في حملة تموينية على المطاعم والأسواق التجارية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والأسواق التجارية والمنافذ، لضبط الأسعار، ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين في نطاق المدينة.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق والمحلات بالدقهلية

قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، تم شن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وعدد من الأسواق الغذائية وأسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا، تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم وجود تراخيص، وتحرير 5 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية، و5 محاضر مخالفات بيئية، وتحرير 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وضبط 40 كيلو لحوم ومواد غذائية متغيرة الخواص وإعدامها بالكامل.

الاستمرار في المرور الميداني على الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، سنستمر في المرور الميداني على المحلات التجارية والغذائية والأسواق المخصصة لبيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من سلامة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي