تحرير محاضر تموينية في حملة على أسواق ومخابز دكرنس بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة.

نتائج الحملة التموينية على الأسواق

قالت الدكتورة آمال بركات، رئيس مجلس مدينة دكرنس، في بيان، شنت رئاسة المركز حملة مفاجئة رقابية على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحلات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية التموين والصحة والبيطري التي أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة ما بين تموين وبيئة وعدم إعلان عن الأسعار، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق كما تم ضبط 700 كيلو لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إعدامها بالكامل.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وتابعت رئيس مجلس مدينة دكرنس، أن هناك متابعة يومية والتصدي بكل حسم وحزم لكل من يفكر في المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين لحماية المستهلك، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وإجبار البائعين على إعلان الأسعار أمام المواطنين والتأكد من صلاحية المواد الغذائية.