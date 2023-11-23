«الصحة الفلسطينية»: انهيار 280 ألف وحدة سكنية منذ بدء العدوان على غزة

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوضع مؤلم على المستوى الإنساني حيث لا تتوافر أي إمكانيات أو مقومات معيشية داخل قطاع غزة، إضافة إلى النزوح الكبير الذي دفع به الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة إلى الجنوب، ما أدى إلى تكدس السكان بجنوب القطاع، مضيفًا أن شمال القطاع أُنهك بالكامل، كما سقطت 280 ألف وحدة سكنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في القطاع والعبث بخدماتها

وأضاف القدرة، خلال مداخلة فيديو في برنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن قوات الاحتلال حاصرت مجمع الشفاء الطبي وهو المجمع الأكبر في فلسطين، إضافة إلى العبث في محتويات المجمع وتدميرها وتدمير معظم الخدمات التجهيزية، والآن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتطلق القوات ضربات مدفعية ورصاص بالمستشفى، مع وجود عمليات للقتل المباشر لكل من يتحرك داخل المستشفى حتى سقط 65 شهيداً حتى الآن، ليس بإمكان الطواقم الطبية إخراجهم من المستشفى.

ضرورة دخول الوقود مع المساعدات لتشغيل المستشفيات

وأشار إلى أنه تم خروج 200 من الجرحى من المستشفى مع مرافقيهم ومع الطواقم الطبية، وما زالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقوم بعملية نقل قسري للجرحى تجاه مستشفيات الجنوب، مستكملًا :«إن مجهود مصر في الوصول إلى هدنة الأربعة أيام يُحترم ونحن على أمل في الأربعة أيام أن تتَدَفَّق المساعدات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة المنهارة، كما يجب أن يتزامن دخول الوقود مع دخول المساعدات لتشغيل المستشفيات والشاحنات وسيارات الإسعاف، فلدينا حوالي 28 مستشفى قطاع غزة متوقفة عن العمل بسبب عدم توافر الوقود».