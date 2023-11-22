«حماة الوطن» يثمن جهود مصر في التوصل لاتفاق الهدنة على غزة

أشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بنجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كونها تساعد بشكل كبير في تهدئة الأوضاع في المنطقة، وفي إطار السعي المصري نحو الوصول إلى حل نهائي للأزمة.

هدنة غزة جاءت في توقيت مهم

وأعلن الحزب أن الجهود المصرية والتنسيق مع الجانب القطري، نجحت في الوصول إلى هذا الاتفاق في وقت مهم لصالح الجانبين، مشيرا إلى أهمية ردود الفعل في هذا الشأن، والتي ثمنت الجهود المصرية لاسيما الموقف الأمريكي، وتعليق الرئيس الفلسطيني.

ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية

وأعلن الحزب تمسكه بضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.