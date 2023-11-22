«برلمانية حماة الوطن»: مصر تملك مفاتيح السلام بالشرق الأوسط والهدنة خير دليل

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن وصول القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتفاق هدنة لمدة 4 أيام في فلسطين، يمثل انتصارا للرؤية المصرية في هذه الأزمة وضمان حل الصراع، موضحا أن جهود الدولة المصرية المتواصلة فرضت الهدنة الإنسانية، من أجل وقف الدماء وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن الدولة ستظل المساند الأكبر للشعب الفلسطيني.

مفاتيح السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط

وأوضح في تصريح صحفي أن جهود القيادة المصرية واضحة على جميع المستويات منذ بدء الأزمة، وأن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، والشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجر من أراضه.

وتابع: «أتمنى أن تكون الهدنة الإنسانية بداية التوصل إلى اتفاق نهائي بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدخول في تفاوض شامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67».