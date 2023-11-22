«حماة الوطن» عن نجاح الوساطة المصرية في فرض هدنة بغزة: فخر واعتزاز

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الدبلوماسية والقيادة السياسية المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لوقف إطلاق النار في غزة، وبالفعل جرى التوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين من الجانبين وفرض هدنة إنسانية في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، لافتا إلى أن موقف القيادة المصرية ودعمها لغزة موضع فخر وإعزاز وتقدير من الجميع.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن النتائج التي وصلت إليها مصر خير دليل على الجهود التي تقدمها الدولة من أجل فلسطين، مشيرا إلى أن الهدنة تأتي في الإطار الذي وضعه الرئيس السيسي في تصريحاته وخطاباته السابقة، وبالأمس صوت الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على الهدنة التي أعلنت بشكل رسمي.

الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.