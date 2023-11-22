«حماة الوطن» يعقد اجتماعا تحضيريا للانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

عقدت أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن، بمحافظة شمال سيناء، اليوم، اجتماعًا تحضيريًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر الاجتماع أعضاء الأمانة، وعدد كبير من الأعضاء والكوادر، بالإضافة إلى المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بالحزب.

وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس هيثم رحمي، أمين عام حزب حماة الوطن بشمال سيناء، على أهمية الاجتماع في تنسيق الجهود وتعزيز العمل الشعبي والجماهيري للحزب خلال الفترة المقبلة.

وأشار رحمي إلى أن الاجتماع ناقش ترتيبات عملية الحشد والتوعية الجماهيرية التي يقوم بها الحزب من أجل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد رحمي أن تعليمات الحزب هي الحصول على أكبر نسبة أصوات في العريش على مستوى المحافظة للرئيس السيسي، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يبذل قصارى جهده لإثبات أن أهالي سيناء يؤيدون ويدعمون الرئيس السيسي.

من جانبه، حث المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بالحزب، جميع الأمانات بالمحافظة على سرعة التنسيق والعمل الشعبي والجماهيري، وعقد الاجتماعات الدورية استعدادًا للانتخابات، والحشد المتواصل.

وأكد الخليلي أن حزب حماة الوطن من الأحزاب السباقة في الفاعليات التي أقيمت بمحافظة شمال سيناء، وأكبر حزب حصل على نسبة التوكيلات على مستوى المحافظة، مطالبًا أن تستمر الريادة السياسية للحزب في الحصول على أصوات الناخبين في الصناديق.

يُذكر أن حزب حماة الوطن قد أكد مبايعة ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار «احنا معاك كمل مسيرتك».