الهضيبي: «الوفد» رشح عبدالسند يمامة لانتخابات الرئاسة إعلاء لمبدأ تداول السلطة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن من مبادئ وثوابت حزب الوفد هي كون مصر مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، وليست غنيمة يقتنصها البعض، وبالتالي قرر الحزب تفعيل المادة 5 من الدستور المتعلقة بممارسة الديموقراطية وإعلاء التنافسية كون التداول السلمي للسلطة هو الهدف الأسمى لحزب الوفد منذ تأسيسه، لذلك رشح الحزب رئيسه الدكتور عبدالسند يمامة.

مؤهلات المرشح عبدالسند يمامة

وأضاف الهضيبي خلال استضافته ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية أون، أن الدكتور عبدالسند يمامة يحمل من المؤهلات الكبيرة التي يتميز بها بشكل قوي.

وتابع أن عبدالسند يمامة أستاذ دكتور في الجامعة وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الدولي وله مجموعة كبيرة من المؤلفات تجاوزت الـ25 مؤلفا، وله العديد من المرافعات القوية منها أكبر قضية في الشرق الأوسط وهي قضية أبراج نيويورك، فضلا عن كونه عضو لجنة الـ100 في تعديل الدستور وإقرار دستور 2012، وغيرها من المؤهلات، يأتي ذلك على كونه يتمتع بالأخلاق وحسن السمعة.