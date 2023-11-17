بدء توافد أعضاء حزب الوفد والمواطنين لحضور مؤتمر عبدالسند يمامة ببورسعيد

توافد، منذ قليل، قيادات وأعضاء حزب الوفد من المحافظات على قاعة الثقافة الكبرى لحضور مؤتمر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد والمرشح الرئاسي وقيادات حزب الوفد تحت تحت رعاية اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبدالحميد والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للوفد.

ودعا حزب الوفد أعضاءه وجموع المصريين للمشاركة فى هذا المؤتمر الهام.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر قيادات وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وتغطي وسائل الإعلام المختلفة هذا المؤتمر الهام.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي خطابا سياسياً مهما يتناول فيه كلمة تاريخيه عن عيد الجهاد، بالإضافة إلى عرض ملامح برنامجه الانتخابي في انتخابات رئاسة الجمهورية.