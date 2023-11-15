عبدالسند يمامة: مشاركتي السياسية «فعالة».. والمصريون وفديون بالوراثة

استعرض المرشح الرئاسي في الانتخابات المقبلة الدكتور عبد السند يمامة، مشاركاته السياسية، منها: مشاركته في وضع الدستور ومعارضة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عند تشكيل الحكومة، وعقده لأول دراسة لمستقبل التعليم في مصر خلال ترؤسه لمعهد الدراسات، كاشفا عن أنه لم يكن له أي انتماءات لأي حزب أو جماعة قبل انضمامه لحزب الوفد عام 2004، «كنت مصري فقط».

يمامة: والدي كان ينتمي لحزب الوفد

وأضاف «يمامة»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن والده كان ينتمي لحزب الوفد، وأن المصريين جميعهم وفديون بالوراثة فالعديد من المصريين كان آباؤهم ينتمون لحزب الوفد، واصفا مشاركته السياسية بـ«الفعالة».