«الوفد» يغطي شوارع الغربية بلافتات المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

انتهت اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس النائب حازم الجندي، من تعليق صور المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة في شوارع طنطا، وجميع مراكز المحافظة.

واختارت اللجنة، العديد من الأماكن المميزة لتعليق صور ولافتات مرشح الوفد، في إطار جهود الحملة الانتخابية بالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات الرئاسة المقبلة.

حملة رئيس الوفد

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، الجمعة المقبلة.

ولفت إلى أن مؤتمر بورسعيد، واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط، بحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت شعار «الوطن أولا وأخيرا».

المؤتمر الانتخابي الأول

كما نظّم حزب الوفد في محافظة الدقهلية، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بالمحافظة.

وقال المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الدكتور عبد السند يمامة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب كلهم في وجه بحري.