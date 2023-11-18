عبدالسند يمامة: الإصلاح التشريعي يكون من خلال ضبط المنظومة القانونية

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن مؤتمره الانتخابي الثاني من داخل محافظة بورسعيد، يحمل عنوان «عيد الجهاد»، وسنوجه عدد من الرسائل للشعب المصري من هذا المؤتمر، موجها الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر كل باسمه.

وأكد رئيس الوفد، أن عنوان الحملة الانتخابة «إنقاذ مصر» لأن مصر في حاجه حقيقية للإنقاذ لذلك برنامجي الانتخابي، يعتمد على أربعة محاور، وهي الإصلاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وإصلاح التعليم، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، وجميع هذه المحاور، جرى وضعها من متخصصين كل في مجالة.

وأوضح رئيس الوفد، أن أهم المحاور في البرنامج الانتخابي، تتمثل في إصلاح التعليم، لافتا إلى أنه لا يوجد نهضة لأي دولة، دون الاهتمام بالتعليم، والدكتور طه حسين قال التعليم ركن ساسي في الحياة الطبيعية.

وتابع رئيس الوفد: «ممكن نتقدم باستلهام التجربة الأمريكية، عندما جرى تعيين لجنة متخصصة، استغرقت 18 شهرا من العمل، وأخرجت تقريرا، لأنها لم تكن في المصاف الأول، لذلك يجب اختيار هيئة قومية لا تتأثر بتغيير الوزير، ولها قرارات مستقلة للنهوض بالتعليم».

وأشار رئيس الوفد، إلى أن المحور الثاني في البرنامج الانتخابي هو الإصلاح التشريعي، مؤكدا أن الدستور المصري أبو القوانين جميعا، ويجب الرجوع إليه.

وأوضح أن الإصلاح التشريعي يهدف إلى تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ، من خلال وجود تعديل دستوري يجعله شريكا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية، لخلق بيئة تشريعية سليمة.

وتابع رئيس الوفد: أما المحور الثالث فهو المحور الاقتصادي، حيث أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية، لافتا إلى أن الحل هو أن نعهد بالإصلاح الاقتصادي لمجموعة متخصصة في المالية والاقتصاد، لأن إصلاح البلد يقوم به علماء وأساتذة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح يعد أمر قومي، وأن حكومة الدكتور أحمد نظيف، حققت أكبر دخل قومي، ورغم ذلك لم تلق استحسان الجميع، بسبب أنها لم تراعي التعليم والصحة، ولم تضع حلولا حقيقية للعشوائيات، لذلك يجب أن يكون هناك إصلاح اقتصادي وسياسي كامل.

وأكد رئيس الوفد، أنه لا يوجد سياسة بدون أخلاق، وترتبط بالشكل السياسي، قائلا: «أريد أن أوجه رسالة للأعضاء بالحزب، يحب أن نبتعد عن الأمور السطحية، والتركيز على مستقبل مصر، ونؤكد أنه لا وجود للسياسة بدون الأخلاق».

ولفت إلى أن المحور الرابع، هو الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل، مشيرا إلى نهر النيل نهر دولي ويطبق عليه القانون الدولي، في توزيع النسبة بيت دولة المنبع ودول المصب.

وأضاف رئيس الوفد، أن محافظة بورسعيد مدينة حرة، ويحب ان تكون كذلك، وسوف يكون هناك حلول حقيقية لجميع المشكلات التي تعاني منها، لو قدر لي وكنت رئيس للجمهورية.

وفي نهاية كلمته، طالب «يمامة» المواطنين، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات.