«طوارئ الإسماعيلية» تحذر من الشبورة الضبابية على الطرق الخميس

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، عن شبورة كثيفة في الساعات الأولى من صباح غدا، تصل إلى حد الضباب على الطرق.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه من المتوقع أن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية، مع نشاط معتدل للرياح 24 كيلو في الساعة.

استمرار حالة الطوارئ

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة استمرار حالة الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة المقبلة، حتى استقرار حالة الطقس.

وتنتشر فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية الزقازيق الزراعي والأماكن القريبة من المسطحات المائية لحين انتهاء الشبورة، مع التشديد على المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة وعدم التحرك على الطريق إلا للضرورة القصوى حرصًا على حياتهم.