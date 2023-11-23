«مستقبل وطن» بأسيوط ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس ياسر عمر، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك في منطقة أرض الملاعب بمدينة أسيوط.

وحضر المؤتمر الجماهيري، أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، ومشاركة آلالاف من المواطنين، وممثلو من الأزهر والأوقاف والكنيسة.

مؤتمر مستقبل وطن في أسيوط

وبدأ المؤتمر الجماهيري بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والمشروعات والمبادرات القومية في المحافظة.

وفى بداية كلمته، اعتبر المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، بالسادة المشاركين في المؤتمر، الحضور الكثيف دليل على حجم التأييد الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرتبط هذا التأييد بانجازات غير مسبوقة تحققت في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة النواب

وفى كلمته، تناول اللواء يحيي كدواني عضو مجلس النواب، التحديات الكبري التى تواجه الدولة المصرية، والتى تستلزم التوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

كما قال المهندس مجدي سليم، عضو مجلس الشيوخ، إن التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيسجل أنه قام بتضحيات غالية لاستعادة الوطن واستكمال البناء والتنمية وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

كما تحدث الشيخ محمود مهني، نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا، وعضو هيئة كبار العلماء، عن نعمة الأمن والأمان التي تعيشها مصر بفضل الله ثم القيادة السياسية الحكيمة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

ومن ناحيته، أكد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، أن شعب مصر سيظل يدا واحدة، وسيقف وراء الرئيس الذى حافظ على أرض مصر، وأعاد لمصر أمنها وأمانها، وهو الذي وضحت حنكته بما يدور بفلسطين.

وفي كلمته، طالب الأنبا دانيال لطفي، مطران الكاثوليك، الجميع بالتكاتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، محذرا من التشرذم والتناحر والفرقة، معتبرا أن ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر يستحق التكاتف والتلاحم في الانتخابات الرئاسية.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة أسماء عبدالرحمن، أمين الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، إن المرأة المصرية تعيش في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أزهى أوقاتها، مناشدة سيدات وفتيات محافظة أسيوط بالمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهن.