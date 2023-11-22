«مستقبل وطن» ببني سويف ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، باستاد بني سويف، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وممثلي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حضور جماهيري موسع لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كما حضر المؤتمر؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وشارك أكثر من 7 آلاف من أهالي المحافظة بمراكزها السبع، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الشعب الفلسطيني

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان «إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف».

رحب النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودوليًا.