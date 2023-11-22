حملة فريد زهران: مصر صاحبة الثقل الاستراتيجي الأكبر في الملف الفلسطيني

قال الدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن إعلان الهدنة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية، يؤكد أن مصر تظل الدولة صاحبة الثقل الاستراتيجي الأكبر في الملف الفلسطيني، ورفضها لكل الحلول والمبادرات لتمرير سيناريو التهجير كان داعمًا كبيرًا لثبات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الهدنة التي أعلنت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تتويج لجهود الوساطة المصرية القطرية بالأساس، وهي تضع علامات استفهام حول أدوار العديد من الدول بالمنطقة التي وضعت سابقًا تصورًا مختلفًا للملف الفلسطيني، ثبت فشله وهشاشته خلال هذه الحرب.

الهدنة الإنسانية في غزة

واستكمل بأن الشعب الفلسطيني انتصر في هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء لأن إرادته لم تكسر، ولن يهجروا من أراضيهم مهما قُدم من أثمان باهظة، إلا أن من يدفع الثمن الأكبر هو دولة الاحتلال التي يدين ممارساتها الإجرامية كل الشعوب الحرة، حتى لو كانت المواقف الرسمية مخزية ومشينة.

الجهود المصرية في القضية الفلسطينية

واختتم حديثه بأن جهود الدولة المصرية في فرض هدنة إنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع هي مقدرة للغاية، وأن الدولة المصرية باختلاف قياداتها عبر التاريخ، كانت وستظل المساند الأكبر للشعب الفلسطيني مهما كانت الظروف الاقتصادية ضاغطة، ونتمنى الوصول إلى وقف تام لإطلاق النار، وأن تكون هذه الحرب دافعًا لإعادة التفاوض حول إنفاذ حل الدولتين وتسوية القضية بشكل نهائي.