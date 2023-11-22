المرشح الرئاسي فريد زهران: مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية في ديسمبر

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنَّ الحملة الانتخابية نظمت مؤتمرات جماهيرية في أسيوط والبدرشين والإسكندرية والفيوم، وتستعد لزيارة أسوان وأطفيح وزفتى؛ لتغطية كل محافظات الجمهورية.

«زهران»: نحاول التواصل مع الناخبين

وأضاف «زهران»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نحاول التواصل مع الناخبين، وتوصيل صوتنا للناس سواء بالمؤتمرات أو على مواقع التواصل، ونقنعهم بـ المشاركة الانتخابية في ظل انشغال الرأي العام المصري بقضية خطيرة مثل فلسطين».

مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية

ولفت إلى أنَّ مصر على موعد مع انتخابات تنافسية تعددية، وما دام هناك مساحة للتغيير السلمي الديمقراطي فأنا موجود في القلب منها كسياسي، فأي وضع في مصر لن يتغير سوى بالمشاركة السياسية.