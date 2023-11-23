جامعة السويس تقدم خدمات طبية لـ198 مواطنا ضمن القافلة التنموية الشاملة

شاركت جامعة السويس، في فعاليات القافلة التنموية الشاملة المتكاملة لجامعات شرق الدلتا والقناة بمنطقة القبوطي الجديدة في بورسعيد، إذ شارك في القافلة جامعات «السويس، ودمياط، والعريش، وبورسعيد».

وأعلنت جامعة السويس مشاركة الجامعة في القافلة التنموية تنفيذًا للمبادرات الرئاسية المتعددة؛ لتوفير الخدمات للمواطن المصري، تحت رعاية عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبرعاية أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وإشراف سعيد حامد عبادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقديم خدمات طبية 198 حالة

وصرح الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، أنّ التخصصات المشاركة من الجامعة قدّمت خدماتها المختلفة للمواطنين، حيث قام المشاركون من كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على:

- 20 حالة في تخصص القلب والأوعية الدموية.

- 50 حالة في تخصص جراحة العظام.

- 17 حالة في تخصص الأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي.

- 45 حالة في تخصص الأطفال.

- 12 حالة في تخصص جراحة عامة.

كما قدّم أعضاء هيئة التدريس لكلية طب الفم والأسنان خدمات الكشف على 54 حالة في تخصص الأسنان.

حلقات نقاشية عن الزواج المبكر ومخاطره

وأكد رئيس الجامعة أنّ كلية الآداب والمعهد الفني للتمريض، نظما حلقات نقاشية للمترددين على القافلة عن موضوع الزواج المبكر ومخاطره على الأسرة والمجتمع، وفوائد تنظيم الأسرة وثقافة التطوع والانتماء عند الأطفال، وندوة تثقيفية عن أضرار المخدرات، وأهمية محو الأمية للفرد والمجتمع.

وزار وفد من كلية الثروة السمكية بعض المزارع السمكية في منطقة جنوب بورسعيد ومقابلة بعض المزارعين وتقديم النصائح والاستشارات الخاصة بإدارة المزارع السمكية وخاصة في فترة الشتاء، كما اهتم الوفد بتقديم الخبرات الخاصة بتغذية الأسماك طوال فترة التربية.