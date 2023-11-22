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الاحتلال الإسرائيلي يتسلم أول قائمة للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم غدا

كتب:

شريف سليمان
11:57 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
ساعات ما قبل الهدنة

ساعات ما قبل الهدنة

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الاحتلال الإسرائيلي تسلم القائمة الأولى لأسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم غدا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن:

 - وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.

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بقلم شريف سليمان