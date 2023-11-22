حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: نهتم بقضايا المرأة ونستهدف قانونا متوازنا للأسرة

قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إنَّ أي مرشح رئاسي يستمد برنامجه من أفكار الحزب، وحزب الشعب الجمهوري يهتم بقضايا المرأة كحزب ولدينا 65 نائبة، من بينهن 21 ممثلة في مجلس النواب، و3 بـ«الشيوخ».

«المزلاوي»: لدينا في حملتنا الانتخابية 11 سيدة

وأضافت «المزلاوي»، خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميات مها الصغير وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بها 11 سيدة من مختلف المحافظات، بجانب مشاركة الحزب بعدد كبير من النساء، في أكثر من لجنة من لجان الحوار الوطني، وتقدمن بمقترحات وشاركن في مشروع قانون «الولاية» أو الوصاية.

الحزب يرمى إلى سن وتشريع قانون متوازن للأسرة

تابعت عضو مكتب المرشح الرئاسي حازم عمر، أنَّ الحزب يرمى إلى سن وتشريع قانون للأسرة متوازن ومتوازي، بمعنى أنه لا يهتم بالطفل فقط ولكن بالأسرة ككل، ويستقي مبادئه من قيم الأسرة المصرية الأصيلة.