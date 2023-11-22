عضو التنسيقية: الرئيس السيسي أحدث تنمية شاملة.. لم يهتم بقطاع على حساب آخر

حث النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى، كونه خلال فترة رئاسته، نظر إلى مصر بأنها مليون كيلومتر مربع، فهو لم يهتم بالتنمية في قطاع على حساب آخر، وهذا سبب رئيسي يجعلنا نحرص على انتخابه، لكي يكمل المشروعات التي بدأ بها في الفترة الماضية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «أون»، أن هناك بعض المشروعات التي بحاجة إلى استكمالها، مثل المناطق اللوجيستية المقرر إنشائها في الشمال الشرقي، وأيضا خط سكة حديد «طابا- العريش»، إلى جانب المثلث الذهبي مشروع مصر الأكبر الذين بحاجة إليه الفترة المقبلة.

الدافع الشخصي وراء انتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي

وتابع، أن الدافع الشخصي وراء انتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي استراتيجي وظهر في فترة رئاسته بأن ينظر إلى مصر نظرة شاملة، وجعل موقف مصر الدولي يختلف عن سنوات سابقة كما غير من حياة المواطنين للأفضل ونهض بهذا الوطن، واستطاع الحفاظ على الوطن وأمنه القومي، فضلا عن إقامته تنمية في كل ربوع مصر، وبالتالي هو بحاجة إلى أن يستمر بالفترة الرئاسية القادمة كونه أكثر مرشح يدرك كفيفية استكمال المشروعات التي بدأها.