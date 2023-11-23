«إعلام بني سويف»: فوز 5 باحثين بجائزتي «محمود علم الدين» و«محمود رمضان»

خصصت كلية الإعلام جامعة بني سويف، جائزة باسم الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الراحل، لأفضل بحث علمي، وجائزة الدكتور محمود رمضان، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف الراحل، لشباب الباحثين.

تنمية الوعي بقضايا الأمن السيبراني

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، إن الجائزتين تخليدا لذكرى أعلام الصحافة المصرية، موضحا أن إسهاماتهم اتسمت بالتنوع واستفاد منها جميع الباحثين في مصر والوطن العربي في المجال الإعلامي.

وأكد عميد الكلية لـ«الوطن»، أن جائزة الدكتور محمود علم الدين، حصل عليها بالمناصفة، الدكتور عبدالرحمن بن نامي عن البحث المعنون «الميتافيرس وتطبيقاته في العلاقات العامة دراسة استطلاعية تحليلية»، والدكتورة رحاب الداخلي عن البحث المعنون «دور الإعلام الرقمي في تنمية الوعي بقضايا الأمن السيبراني لدى الشباب الجامعي المصري دراسة ميدانية».

شبكات التواصل الاجتماعي

وحصل على جائزة الدكتور محمود رمضان لشباب الباحثين كل من لميس شحاته السيد وياسمين مصطفى توفيق والحسين محمد صالح، مُعيدين بكلية الإعلام جامعة بني سويف، عن بحوث المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إطار ظاهرة «اليوتيوبرز دراسة تحليلية نقدية»، وندي ياسر حلمى عن بحث بعنوان «آليات توظيف الواقع المعزز في دعم تفاعلية المحتوى التسويقي للمنظمات الربحية دراسة استطلاعية لآراء الخبراء».

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لكلية الإعلام جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وترأس المؤتمر الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، وتضمن المؤتمر جلسات علمية ناقشت عددًا كبيرًا من البحوث العلمية، حضرها عدد من الباحثين والمتخصصين.