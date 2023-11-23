«القاهرة الإخبارية»: تأجيل إطلاق سراح المحتجزين 24 ساعة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأنه لم يتم الاتفاق نهائيا على آلية إطلاق سراح المحتجزين وتم التأجيل لمدة 24 ساعة وفقاً لنبأ عاجل.

وتابعت القناة، في نبأها العاجل، أنَّ بيني جانتس، عضو مجلس الحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قال إنهم ملتزمون بإعادة جميع الأسرى من قطاع غزة، لافتا إلى تعهد لكل عائلات الأسرى الإسرائيليين بالعمل لإعادة أبنائهم من غزة.

وأشارت القناة إلى تصريحاته، بقوله: «مصممون على مواصلة الحرب في غزة والانتصار على الفصائل».

من ناحية أخرى، تم الإعلان عن بنود اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم.

هدنة إنسانية في غزة

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من الساعة العاشرة صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وبنودها كالتالي:

وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.