«تاياني»: طلبنا وساطة مصر للإفراج عن الرهائن الإيطاليين في غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إيجابياً، حيث جرى التحدث حول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، لافتاً غلى أن مصر بلد أساسي للاستقرار في منطقة المتوسط، مشيراً إلى أنه جرى التطرق بشكل عميق إلى الموقف الدولي.

وأضاف « تاياني »، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية\ن سامح شكري، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء: «نحن نحاول ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة، وشهدنا الإدانة الكبيرة للعمليات الإرهابية من حماس تجاه المدنيين وتقلينا هذا التضامن من الجانب المصري».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن «مصر لها دور مهم جداً، وسندعم المبادرات كلها التي تقترحها مصر وتقوم بها، من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن»، وأضاف: «وجدت الرئيس السيسي مهتماً في سعيه لفعله كل ما في وسعه لحل هذه الأزمة الصعبة، خاصةص فيما يخص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال».

ولفت إلى أنه من بين هؤلاء الرهائن على الأقل 2 من الإيطاليين، وتابع أنه طلب وساطة الرئيس السيسي لتحرير هؤلاء، وتوفير ممرات آمنة للمساعدة، وأبدى كل استعداده فيما هو ممكن فعله في ذلك.