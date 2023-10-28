السيسي يعلق على إسقاط مسيريتن في طابا ونويبع وإطلاق سراح الرهائن

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إسقاط طائرتين مسيريتن في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء أمس، وقال «حذرت من توسعة دائرة الصراع في المنطقة».

أضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح فاعليات المعرض الدولي السنوي للصناعات في دورته الثانية «أيًا ما كان المكان اللي جاية منها، المنطقة ستصبح قنبلة موقوتة تؤذينا جميعا».

مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها

أوضح الرئيس السيسي: «مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جداً ولا تُمس»، مؤكّدًا أنَّ مصر قوية بشعبها وليس بحكومة أو رئيس، لأن كل مواطن في الدولة يجب أن يعمل من أجل صالح الدولة، مؤكداً أن مصر حريصة على أن تلعب دورًا إيجابيًا في القضية الفلسطينية، وأن مصر حريصة على لعب دور إيجابي في إطار أن الاستقرار مهم جدًا للمنطقة وللدولة.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار في غزة، بأغلبية الدول الأعضاء، قائلًا: «نحن بحاجة لأن نسجل بتقدير القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس بضرورة وقف إطلاق النار وعقد هدنة".

الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار

تابع الرئيس السيسي قائلاً: «الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار، وأن الغضب والاندفاع في رد الفعل يمكن أن يولد الندم عندما تخرج الأمور عن السيطرة».

كما أشار إلى أنَّ مصر دولة ذات سيادة وعلى الجميع احترامها ومكانتها، وهي دولة قوية لا تُمس ولم تكن في سياستها غدر، ومصلحة الدولة في الاستقرار والبناء والتعمير.

وأكّد رئيس الجمهورية أنَّ الجيش والشعب قادر على حماية البلد تماماً، والاحتياج في قطاع غزة ضخم للغاية وإدخال الشاحنات أمر مهم للغاية.

الرئيس السيسي يتحدث عن إطلاق الرهائن

وعن المفاوضات لأطلاق سراح الرهائن أوضح الرئيس السيسي، أنَّ مصر حريصة على أن يكون لها دور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن بمفاوضات بين الجانبين.