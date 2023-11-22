تخصيص 20 مركزا و 9 لجان عامة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، كل ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 20 مركزا انتخابيا و9 لجان عامة بإجمالي عدد ناخبين 99249 ناخب.

ووجه اللواء خالد فودة، بتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وإقامة شوادر مزودة بعدد مناسب من الكراسي الخشبية، أمام كل مركز انتخابي لحماية الناخبين المنتظرين من التغيرات الجوية.

إجراءات تجهيز المقرات الانتخابية

ووجه اللواء خالد فودة بتوفير 3 كرسي متحرك بكل مركز انتخابي لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير زجاجات مياه طبيعية لتوزيعها علي الناخبين خلال فترة العملية للانتخابية، بالإضافة إلى توفير مولد كهرباء لكل مركز انتخابي، وعدد من كشافات الطوارئ، بكل لجنة فرعية، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة تحت الطلب لكل مركز، وخط تليفون أرضي، مع توفير الأثاث اللازم لحسن سير العملية الانتخابية.

محافظ جنوب سيناء يجتمع برؤساء المدن لدراسة تجهيزات المقار الانتخابية

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع رؤساء المدن ومديري المديريات وممثلي الجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية لمناقشة تجهيز المقرات الانتخابية استعداد للانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام و اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كفاءة قاعات اللجان الانتخابية ودورات المياه ومراجعة خزانات المياه بالمراكز الانتخابية للتأكد من توفير المياه طوال اليوم خلال فترة الانتخابات.

و حث المحافظ المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.