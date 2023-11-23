عمر خيرت يستأنف حفلاته الموسيقية بحفلين في دار الأوبرا المصرية

أعلن الموسيقار عمر خيرت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استئناف نشاطه الفني الشهر المقبل بحفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، وذلك بعد توقف تضامنا مع فلسطين.

كما أعلنت الصفحة الرسمية بدار الأوبرا المصرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن حفلات خيرت قائلة: حفلان للموسيقار الكبير عمر خيرت أوركسترا أوبرا القاهرة المسرح الكبير 11 و 12 ديسمبر 2023 - 8 مساء.

عمر خيرت يعلن توقف نشاطه الفني

وأعلن الموسيقار عمر خيرت، أكتوبر الماضي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، توقف حفلاته الموسيقية تضامنا مع أهل غزة.

وكتب خيرت قائلا: «نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل جميع الحفلات حتى إشعار آخر».