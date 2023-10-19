الموسيقار عمر خيرت يعلق حفلاته حدادا على شهداء غزة

أعلن الموسيقار عمر خيرت، تأجيل جميع الحفلات الخاصة به، والتي كان مقررًا إحياءها في عدد من الحفلات، خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهجمات الاحتلال الاسرائيلي والقصف المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا والمصابين والشهداء غالبيتهم من الأطفال.

واكتفى عمر خيرت، بالإعلان عن تعليق جميع الحفلات التي سبق وتعاقد عليها مؤخرًا، دون تحديد موعد استئناف نشاطه الفني مجددًا، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار العدوان الاسرائيلي على أبناء فلسطين.

تأجيل جميع حفلات عمر خيرت بسبب قصف غزة

وكتب عمر خيرت، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «نظرًا للأحداث الجارية، سيتم تأجيل جميع الحفلات حتى إشعار آخر».

إرجاء الحفلات حتى إشعار آخر

ويمر قطاع غزة في الوقت الحالي بظروف إنسانية صعبة، في ظل إصرار الكيان الصهيوني، على توجيه ضربات قاتلة للشعب الفلسطيني من خلال اعتداءات غاشمة وقصف غير مبرر لعدد من المستشفيات والمنازل.