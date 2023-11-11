في عيد ميلاده.. حكاية 3 أفلام شارك فيها عمر خيرت كممثل

تحل اليوم 11 نوفمبر، ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي استطاع بموسيقاه التي يقدمها في الأعمال الفنية، أنّ يكون ضمن الأبطال الرئيسيين في أي عمل يشارك به، وأصبح لديه جمهور يشاهد أي عمل فني اسمه عليه، من أجل سماع موسيقاه المميزة، فتخطت أعماله الموسيقية في المسلسلات والأفلام الـ100 عمل، وما لا يعرفه الكثير أنّ عمر خيرت شارك في 3 أفلام من قبل.

فيلم الحب المحرم

فكانت أول أعمال عمر خيرت الفنية كممثل، عام 1971 في فيلم «الحب المحرم»، مع مديحة حمدي، شكري سرحان، ميرفت أمين، سمير صبري، زوزو شكيب، حسين إسماعيل، ومن تأليف زينب حسن الإمام وفيصل ندا، ومن إخراج حسن الإمام، وظهر عمر خيرت في الفيلم بدور صديق أدهم «شكري سرحان».

أما العملان المتبقيان، فظهر بهما عمر خيرت بنفسه كضيف شرف، والأول في فيلم «سكوت هنصور» مع المخرج يوسف شاهين، والفيلم شارك به كل من لطيفة، حنان ترك، أحمد وفيق، هاني سلامة، روبي، حنان ترك، مصطفى شعبان.

عمر خيرت يشارك في فيلم وثائقي

والفيلم الأخير يحمل اسم «القطط الصغيرة»، وهو فيلم وثائقي عُرض عام 2015، ويحكي عن فرقة «القطط الصغيرة» التي أسسها الراحل وجدي فرنسيس في حقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، التي كان عمر خيرت أحد أعضاءها، وتحدث أيضًا عن الفرقة في الفيلم كل من عزت أبو عوف، سمير صبري، وجدي فرنسيس، عمر خورشيد.