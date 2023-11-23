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إضاءة مبنى «الخارجية» احتفالا بمرور 115 عاما على العلاقات بين مصر وصربيا

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أ ش أ
01:20 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أضاءت وزارة الخارجية مبناها، أمس الأربعاء، احتفالاً بمرور 115 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

تقدير روابط الصداقة بين البلدين

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه على منصة «أكس» (تويتر سابقا) بهذه المناسبة - «ذكرى تؤكد تقديراً متبادلاً بين البلدين لروابط صداقة تاريخية ممتدة، وعلاقات دبلوماسية؛ تجذرت وارتكزت دوماً على التعاون المشترك ورعاية مصالح الشعبين الصديقين».

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