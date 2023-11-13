الطاهري عن زيارته لمستشفى العريش: المصابون يكنون كل الامتنان لمصر وشعبها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ ما شاهده في مستشفى العريش العام مصاب إنساني جلل، متابعا: «مهما تسمع غير لما تشوف بعينك».

وأضاف الطاهري لـ«الوطن» على هامش زيارته إلى مستشفى العريش العام لإجراء جولة داخل المستشفى، الذي يضم نحو 61 مصابا وجريحا فلسطينيا، أنّ الزيارة رسالة من الشركة المتحدة التي تعكس مجموعة القيم التي تأسس عليها هذا الصرح الذي لا ينفصل أبدا عن الوجدان المصري.

وتحدث الطاهري، عن موقف شهده خلال زيارته، قائلا: «كان لي شرف الحديث مع أحد المصابين وهو شاب عمره نحو 13 عاما من شمال قطاع غزة بدأ في التعافي، ويحمل أكبر قدر من الامتنان لمصر وشعبها، وحين تحدثت مع والده الذي يرافقه لمعرفة إن كان هناك ما نستطيع أن نقدمه، فرد الأب قائلا إنّ مصر لم تقصر في شيء».