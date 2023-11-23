منذر رياحنة يشكر أهل غزة: صبركم أعاد تربية أطفالنا.. فعلتم ما عجزنا عن فعله

وجّه الفنان منذر رياحنة، الشكر إلى أهل غزة عبر حسابه على إنستجرام، لتربية أطفالهم على الصبر والقوة في ظل ظروف الحرب الصعبة، حتى أصبحوا قدوة لأطفال العالم.

وكتب منذر رياحنة قائلا: «شكرا لكم، علمتم وربيتم أطفالنا في أيامكم العصيبة، ما لم نستطع أن نفعله نحن منذ سنوات، فعلتموه أنتم، أعدتم ترتيب كل شيء، هدنة النصر والحقيقة».

منذر رياحنة يدعم أهل غزة

كما وجّه رياحنة قبل أيام رسالة إلى أهل غزة عبر إنستجرام، جاء فيها: «أحرار هنا وشهداء مع الأنبياء، جمعة العزة، جمعة الاستمرار، بنفس الروح عمن يقدموا أرواحهم مدافعين عن كرامتنا، جمعة الصمود، جمعة المقاومين الأحرار أرجوكم نشر الحقيقة، أرجوكم إخوانكم وأهلكم، هناك لوحدهم واجتمع الظلم عليهم، ما نشاهده لا شيء مما يحدث في الحقيقة، يا رب يا رب».