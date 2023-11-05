«روحي فيك» الحلقة 1.. منذر رياحنة مريض نفسي ونور محمود يعالجه

شهدت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، لعائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمحورت أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» حول الإثارة والتشويق، أهمها ذهاب «سحر- عائشة بن أحمد» وزوجها «ثابت- نور محمود» إلى إحدى العزب، وهناك تتغير حياتهما وتنقلب رأسا على عقب.

ثم ظهر«المريضX- منذر رياحنة» في شخصية مريض نفسي، ويحاول «ثابت- نور محمود» علاجه إذ أنه يظهر بشخصية دكتور نفسي وقال له «المريض X- منذر رياحنة» بعض الجمل المثيره فمنها: «عشان تفهم لازم تسمع، وعشان تسمع لازم تصدق اللي لا بيتشاف ولا بيتقرأ» وغيرها.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك»، حديث «ثابت- نور محمود مع حماته رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، عن رغبته في الرجوع إلى زوجته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنهما من بعد رجعوهما من العزبة أصبحا في حالة أخرى، وتتوالى الأحداث إلى أن تكشف «سحر- عائشة بن أحمد» عن انفصالهما رسميا أمام «مالك- مؤمن نور وندى- هلا السعيد» عندما يعرض عليها عمل تشطيبات ديكور فى العزبة التي يملكها وغيرها.

وانتهت الحلقة بظهور الفنان محمد الكيلاني ويقول لسحر «عائشة بن أحمد»: «أخيرا افتكرتي جوزك يا هانم»، ليظهر جانب خفي من زواجها من كيلاني سرًا وتنتهي الحلقة الأولى من حكاية «روحي فيك» على ذلك ليواصل المسلسل إثارة وتشويق المشاهد لانتظار الحلقة المقبلة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.