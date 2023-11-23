«يونيسيف» تكشف تفاصيل مرعبة عن أوضاع أطفال غزة.. موت وتشريد وجوع

48 يومًا مرت منذ بدء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فقد خلالها الآلاف من الأطفال حياتهم، وأصبحت حياة عشرات الآلاف منهم مهددة بالخطر بسبب توقف المستشفيات عن العمل وموت العديد منهم بين خدج ومصابين، وعدم توفر ظروف آدمية من مياه وأغذية وأدوية تساعد الأطفال على الحياة، وهي الظروف التي دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لوصف قطاع غزة بأنه «أخطر مكان في العالم» على الأطفال حاليا.

تصريحات صادمة يكشفها اليونيسف بشأن أطفال غزة

تحدثت وصفت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» عن التفاصيل المأساوية التي يعيشها أطفال غزة الذين أصبحوا بين شهداء وجرحى.

قالت كاثرين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمنظمة: «تشير التقارير إلى أن أكثر من 5300 طفل فلسطيني قُتلوا في 46 يومًا فقط - أي أكثر من 115 طفلًا يوميًا لأسابيع وأسابيع، وبناء على هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40% من الوفيات في غزة، وهذا أمر غير مسبوق».

وأضافت: «يعتبر قطاع غزة اليوم أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل، لابد من وضع حد للحرب، ويجب أن يتوقف قتل وتشويه الأطفال على الفور».

اليونيسف تصف غزة بأخطر مكان للأطفال في العالم

ولم تكتف المديرة التنفيذية للمنظمة بالحديث عن الشهداء من أطفال غزة، وإنما كشفت عن وجود أكثر من 1200 طفل ما زالوا تحت أنقاض المباني التي تم قصفها وآخرين مصيرهم مجهول، مشيرة إلى أنّ: «عدد الوفيات في الأزمة الحالية تجاوز بكثير إجمالي عدد الوفيات خلال حالات التصعيد السابقة».

ويبدو أن الأطفال الناجين من الحرب، سيكونون ضحايا أيضًا، بعدما أكدت كاثرين، أنّ حياتهم تغيّرت بشكل لا رجعة فيه من خلال التعرض المتكرر للأحداث الصادمة، إذ يمكن أن يؤدي العنف والاضطرابات المحيطة بهم إلى أزمة كبرى تضرب نموهم الجسدي والمعرفي، وأصبحوا بحاجة إلى دعم عقلي ونفسي واجتماعي.

المصير الصادم للأطفال لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد بؤسًا بعدما كشفت كاثرين أن هناك أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة، نصفهم من الأطفال مشردين، موضحة: «إننا نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بتزايد أعداد الأطفال النازحين الذين انفصلوا عن عائلاتهم على طول ممرات الإخلاء إلى الجنوب، أو الذين يصلون غير مصحوبين بذويهم إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الطبية».

وتستمر الحرب على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وتحديدًا منذ قيام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ عملية «طوفان الأقصى».