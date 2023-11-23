لمرضى السكري.. «صحة الشرقية» توضح أسباب قرح القدم وطرق الوقاية 

أوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أسباب الإصابة بقرح القدم السكري، وطرق العناية بالقدمين لتجنب الإصابة بهذا المرض.

أسباب قرح القدم

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن أسباب قرح القدم السكري هي: «ضعف التحكم في نسبه السكر في الدم، والأحذية غير المناسبة والعناية غير المناسبة للقدم وجفاف الجلد، وقصور الدورة الدموية».

العوامل التي تزيد من خطر الاعتلال

وتابعت: «الاعتلال العصبي الإعتلال العصبي من أهم أسباب القدم السكري ويظهر في صوره وخز أو خدر أو الم ويمكن ان يكون بلا أعراض».

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الاعتلال العصبي وهي :" صعوبة التحكم في نسبه السكر في الدم، والإصابة بمرض السكري لفترة طويلة وزياده الوزن، وأن يكون السن اكبر من 40 سنة، والإصابة بإرتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

طرق العناية بالقدمين

وأضافت، إذا كان الشخص مريض سكري يمكنه العناية بالقدمين، عن طريق الآتي: «فحص القدم يوميا للتأكد من عدم وجود جروح او تورم، وغسل القدمين كل يوم بالماء الدافئ وليس الساخن ولا يتم نقع القدمين، ثم تجفف القدم جيدا بوضع المرطب من اعلي واسفل وليس بين الاصابع لمنع العدوى».

وأكملت: «أيضا من طرق الوقاية عدم سير المريض حافي القدمين ابدا حتي في الداخل يتم ارتداء الجوارب الأحذية، ولبس الأحذية الجديده تدريجيا حتى تصبح مريحة تماما، وقص الأظافر بطريقة مستقيمة تماما وتنعيم الحواف جيدا، وللحفاظ على تدفق الدم يتم رفع القدمين للأعلى عند الجلوس وهز أصابع القدم لعدة دقائق وعدم إزالة كالو القدم إلا بمعرفة الطبيب، واختيار أنشطة صديقة للقدمين مثل المشي وركوب الدراجة والسباحة».