«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لارتكاب أكبر عدد من المجازر قبل الهدنة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الساعات الأخيرة قبل الهدنة لاستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة ومن بينها المناطق الشرقية لقطاع غزة، ومحيط مستشفيات شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال يسابق الوقت لارتكاب أكبر عدد من المجازر قبل بدء الهدنة.

الاحتلال يستغل الساعات الأخيرة قبل الهدنة ليخلف أكبر قدر من الخسائر البشرية وبالبنية التحتية

وأضاف القدرة، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الاحتلال يستغل هذه الساعات الحرجة قبل الهدنة ليخلف أكبر قدر من الدمار والخراب والشهداء والجرحى، وهو ليس بالأمر الجديد فالاحتلال دائما ما يقتنص الفرص للنيل من الشعب الفلسطيني.

إبادة قوات الاحتلال لأحياء كاملة قبيل ساعات قليلة من بدء الهدنة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن إبادة قوات الاحتلال لأحياء كاملة قبيل ساعات قليلة من بدء الهدنة، ستحمل المستشفيات عبء استقبال أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، إضافة إلى ترويع السكان المقيمين في شمال قطاع غزة.