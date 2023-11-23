«الأهرام للدراسات السياسية»: هدنة غزة خطوة أولى لدفع الأطراف لوقف إطلاق النار

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاتفاق حول الهدنة في غزة أقل من الطموح المصري في هذه المرحلة، موضحا أن مصر سعت وطالبت منذ فترة بضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

مراحل وسيطة للوصول لوقف إطلاق النار

وأضاف فرحات في حوار عبر تطبيق زووم ، أنه ما زال هناك مسافة بين المأمول في وقف إطلاق النار بين الواقع الفعلي على الأرض، مشيرا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى هذا الهدف عبر مراحل وسيطة وهذه المراحل الوسيطة تتطلب الدخول في هدنة إنسانية يعقبها عدد من آخر من الاتفاقات حول هدنة أخرى إنسانية، وهكذا.

أهمية الهدنة في الوقت الراهن

وشدد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على ضرورة عدم التقليل من هذه الخطوة، لعدة عوامل مهمة منها: دور الهدنة في إقناع الأطراف الفلسطينية وجيش الاحتلال بالوصول للمرحلة التالية وهي وقف إطلاق النار، إضافة إلى إعادة الجانب الإسرائيلي في الاستخدام المفرط للعنف والقوة.