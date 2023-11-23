مراسل «القاهرة الإخبارية»: شهداء ومصابون جدد في قصف مكثف وسط غزة كتب: هاجر عمر 02:13 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 العدوان الإسرائيلي على غزة أفادت مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود شهداء ومصابين جدد في قصف مكثف وسط قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: منذ تنفيذ العملية البرية في غزة.. خسائر بالجملة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بايدن يؤكد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة إلى الأراضي المصرية أمين عام «حماة الوطن»: سياسة مصر الخارجية أسهمت في هدنة غزة الإنسانية «الصحة الفلسطينية»: انهيار 280 ألف وحدة سكنية منذ بدء العدوان على غزة أستاذ علوم سياسية: تحفظات داخل حكومة الاحتلال على اتفاق الهدنة في غزة تقارير إسرائيلية: إصابة 1600 جندي بإعاقات جسدية جراء العدوان على غزة خالد أبوبكر: الوساطة المصرية للهدنة في غزة أصبحت حديث العالم غزة وسط غزة قوات الاحتلال إسرائيل بقلم هاجر عمر