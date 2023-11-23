مستشار الرئيس الفلسطيني: الهدنة في غزة خطوة جيدة.. شكرا لـ مصر وقطر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية رحبت بالاتفاق حول الهدنة الإنسانية في غزة، كما أنها ترحب بأي خطوة تحقن دماء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية كانت ضد اندلاع هذه الحرب وفقد أي مواطن فلسطيني نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.

السلطة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي من اليوم الأول

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن السلطة الفلسطينية منذ اليوم الأول لعدوان الاحتلال على غزة تتبنى موقف الوقف الدائم والشامل للعدوان، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية في غزة خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح.

شكر وامتنان لمصر وقطر

وأعرب عن امتنانه وشكره للجهود المبذولة من مصر وقطر للتوصل إلى الهدنة، مشيرا إلى أن الآمال منعقدة على استمرار هذه الجهود للتوصل إلى وقف دائم وكامل للعدوان على الشعب الفلسطيني.