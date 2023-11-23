منذ تنفيذ العملية البرية في غزة.. خسائر بالجملة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

منذ بداية العملية البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 أكتوبر الماضي، سجَّل جيش الاحتلال خسائر لا حصر لها سواء في الجنود أو الآليات أو في الاقتصاد الإسرائيلي الذين يئن بشدة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023.

خسائر اقتصادية فادحة

وذكرت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، إن مجمل الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب على غزة تخطت 100 مليار دولار، بتكلفة يومية لقوات الدفاع بلغت 250 مليون دولار، وهناك خسارة تقدر بـ17 مليار دولار خلال شهر واحد، بالإضافة إلى سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل، وتحويل 53 مليار دولار إلى العملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب، وهذا ربع احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل.

هروب جماعي من إسرائيل

ولفتت إلى أن هناك إحصائية تفيد بأن 300 ألف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، في الوقت الذي كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 1600 جندي من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعاقة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقترب من 400 شخص

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 2 آخرين بجروح بليغة خلال اشتباكات في شمال غزة بجانب قتيل ليرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال منذ تنفيذ العملية البرية في غزة 13 أكتوبر الماضي إلى 72 جنديا، فيما يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 392 جنديا وضابطا.

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ 47

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 47 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 14 ألفا وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاد الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة وسط مطالبات دولية للهدنة وشجب وإدانة عربية ومحاولة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يقصف المستشفيات والمساجد والكنائس وكثيرا من البنية التحتية في غزة.